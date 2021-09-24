Rusya’ya, Almanya seçimleri öncesinde siber saldırıları suçlaması

Avrupa Komisyonu, Almanya’nın 26 Eylül’de düzenlenecek genel seçimler öncesinde Rusya tarafından siber saldırıya uğradığını öne sürdü. Almanya Dışişleri Bakanlığı’da daha önce benzer iddialarda bulunmuş, seçimler öncesinde siyasileri hedef alan saldırıların arkasında Rusya’nın askeri dış istihbaratının (GRU) bulunduğuna dair “güvenilir bilgiye” sahip olduklarını açıklamıştı.

Sozcu.com.tr

Avrupa Komisyonu, Rusya’yı pazar günü Almanya’da yapılacak parlamento seçimlerinden önce Avrupa’nın demokratik sürecine müdahale etmeye çalışmakla suçladı.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “AB Üye Devletleri ‘Ghostwriter’ olarak adlandırılan kötü niyetli siber faaliyetler gözlemledi ve bunların Rusya ile bağlantılı olduğunu belirledi” ifadeleri kullanıldı. Avrupa Komisyonu, “Bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi, demokratik değer ve ilkelerimizi ve demokrasilerimizin temel işleyişini tehdit etmeye çalıştıkları için bu tür faaliyetler kabul edilemez.” ifadeleriyle siber saldırıları gerçekleştirenlere de gözdağı verdi.

SEÇİMLERE İKİ GÜN KALA ORTAYA ÇIKTI

Suçlamalar, Almanya’da seçime sayılı gün kala ortaya atıldı. AB’ye göre, saldırılar “bilgisayar sistemlerine ve kişisel hesaplara erişerek ve verileri çalarak AB’deki çok sayıda parlamento üyesini, hükümet yetkilisini, politikacıyı ve basın ve sivil toplum mensuplarını hedef aldı.”

Bir AB yetkilisi Cuma günü CNN International’a yaptığı açıklamada, siber saldırıların Alman politikacıları hedef aldığı iddiasını doğruladı. AB yetkilisi, “Avrupa Birliği ve üye devletleri, ilgili herkesin derhal sona erdirmesi gereken bu kötü niyetli siber faaliyetleri şiddetle kınıyor. Rusya Federasyonu’nu siber normlara uymaya çağırıyoruz.” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı daha önce 26 Eylül’de düzenlenecek genel seçimler öncesinde siyasileri hedef alan saldırıların arkasında Rusya’nın askeri dış istihbaratının (GRU) bulunduğuna dair “güvenilir bilgiye” sahip olduklarını açıklamıştı.

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