“Rusya’ya Karşı Benzeri Görülmemiş Önlemlere Hazırız”

Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak ve olası bir askeri operasyon ihtimaline karşı Avrupa Birliği’nden bir uyarı daha geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Rusya’ya karşı benzeri görülmemiş önlemler almaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan von der Leyen, Rusya’ya yönelik sert mesajlar verdi. Leyen, AB’nin ABD’yle birlikte olası bir Ukrayna harekatına karşı Rusya’ya verilecek tepki ve önlemler konusunda çalıştığını söyledi. AB Komisyonu Başkanı, uygulanacak yaptırımlar arasında sadece enerji ve finans sektörüne yönelik kısıtlamalar değil, Rus ürünlerine yönelik girişimler de olacağını belirtti. Leyen ayrıca savunma alanında da adım atılabileceğine işaret etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuşmasında “Ukrayna’ya yönelik daha fazla saldırganlık olması halinde tepkilerimiz mevcut yaptırımların güçlü şekilde büyütülmesi ve genişletilmesi olacaktır. Elbette bunlar dışında da Rusya açısından ciddi sonuçları olacak benzeri görülmemiş ek önlemleri almaya da hazırız” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olası bir askeri harekatına dair ABD ve batılı ülkeler Rusya’ya yönelik ambargolara hazırlanıyor. ABD’nin önlemleri arasında Rusya’nın finans sektörünü hedef alan aralarında uluslararası para transfer sistemi SWIFT’ten Rusya’nın çıkarılması da dahil çeşitli yaptırımlar yer alıyor.