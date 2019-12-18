Rusya’ya Karşı Sert Yaptırımlara Senato Komisyonu’ndan Onay

Rusya’ya sert yaptırım içeren yasa tasarısı Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’nun Dış İlişkiler Komisyonu’nda 5’e karşı 17 oyla kabul edildi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, Rusya’ya yönelik sert yaptırımlar içeren yasa tasarısını onayladı. Tasarıyı hazırlayan senatörlerden birinin “korkunç” olarak nitelediği taslağın Senato Genel Kurulu’na ne zaman geleceği ise belirsiz.

Rusya’ya sert yaptırım içeren yasa tasarısı Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’nun Dış İlişkiler Komisyonu’nda 5’e karşı 17 oyla kabul edildi. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Senatör Jim Risch dahil olmak üzere beş ‘Hayır’ oyu veren senatörlerin hepsi Cumhuriyetçi.

Dış İlişkiler Komisyonu tarafından kabul edilen tasarı “Amerika’nın Güvenliğini Kremlin’e Karşı Savunma Yasası” adını taşıyor ve kısaca DASKA olarak biliniyor.

Yasa tasarısını geçen Şubat ayında Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Bob Menendez sunmuştu. Lindsey Graham, sert yaptırımlar ve kapsamlı cezaların uygulanmasını öngören tasarı için “korkunç” ifadesini kullanmıştı. DASKA kapsamında uygulanması öngörülen yaptırımlar başka ülkelerin seçimlerine müdahale çabalarına destek veren Rus bankalarını, Rusya’nın siber sektörünü kapsıyor. Rusya’nın petrol ve doğal gaz sektörünün de tasarı kapsamında hedef alınması öngörülüyor.

Tasarının yasalaşması için Başkan Donald Trump’ın da imzası gerekiyor. Trump’ın tasarıyı veto etme hakkı da bulunuyor.

Başkan Trump’a yakın bazı Cumhuriyetçi isimler dahil olmak üzere bazı Kongre üyeleri bir süredir Başkan’ı seçimlere müdahale, Ukrayna’ya karşı gösterdiği saldırganlık ve Suriye iç savaşına müdahil olması sebebiyle Rusya’ya karşı daha sert bir tutum takınmaya zorluyor.