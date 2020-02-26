Rusya’ya kota arttı, fiyatlar yükseldi

Rusya Türkiye’den domates ithalat kotasını 150 bin tondan 200 bin tona yükseltti. Rusya’nın kota artırma kararı serada domates üretiminin başkenti olan Antalya’da sevinçle karşılandı. Domates fiyatları az da olsa bu haberle yükseldi.

DOMATESİN FİYATI YÜKSELDİ

Rusya’nın Türkiye’den domates alımına uyguladığı 150 bin tonluk kota 28 Ocak’ta dolunca Türkiye’den yola çıkan 250 TIR Rusya gümrüklerinde durduruldu. 28 günlük bekleyişten sonra TIR’lar geri dönerken iki ülke yetkililerinin temasları olumlu sonuç verdi ve kota Rusya tarafından 50 bin ton artırıldı.

“GEÇİCİ BİR RAHATLAMA SAĞLAYACAKTIR”

Rusya’nın kota artırımı haberinin Kumluca’da büyük bir sevinçle karşılandığını aktaran Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce toptancı halinde kararın şenlik havasında karşılandığını söyledi.

50 bin tonluk artışın üretici için geçici bir rahatlama sağlayacağını belirten Başkan Kökce, “50 bir ton kota artırımı biz üreticileri memnun etti. Bu konuda emeği geçen devlet büyüklerimize, iktidara, muhalefete, basına ve sosyal medyaya çok teşekkür ediyoruz.

Çiftçimiz tam da zarar seviyesindeydi. Bu durumda fiyatlar düşmeyecek. Çiftçimiz domates 2 liranın altına düştüğü zaman zarar ediyor, üzerine çıktığında az da olsa kâr yapabiliyor. Şu an bu şekilde kalması çiftçi için bayram sevinci diyebiliriz. Belki bu bizi Nisan ayına kadar taşıyacak. O zaman kota tekrar dolacak. Mart ayını atlatmamız, Nisan’ın 15-20’ni bulması bizim için sevindirici bir gelişme.

Sonuçta kota sadece domates üzerineydi. Diğer, biber, patlıcan, kabak gibi sebzelerde kota uygulanmıyordu. Rusya ile yaşanan bir takım gerginlikler vardı. Daha önce Rusya 150 bin ton kotanın 200 bin ton olabileceğini söylemişti. Aslında çok da ciddi bir rakam değil 50 bin ton. Fakat üretici için geçici bir rahatlama sağlayacaktır” dedi.

“BEKLENTİMİZ KOTASIZ BİR ALIŞVERİŞ”

Üretici ve ithalatçıların beklentisi kotasız bir alışveriş olduğunu belirten Demre Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Fahri Duran da şunları söyledi;

“Şu anda gıda bu kadar dar boğazdayken, sağlıklı gıdanın üretildiği Türkiye’de, bizim kotaya bağlı kalmamız üzücü bir durum. Rusya ile olan alışverişimizde biz asla kota olmasını istemiyoruz. Nasıl Türkiye’de, İstanbul’a, Ankara’ya rahatlıkla mal gönderebiliyorsak Rusya’ya da o şekilde göndermek istiyoruz.

50 bin ton 2 bin 500 TIR’a tekabül ediyor. TIR başına 20 ton aldığını farz edersek bu bir aylık zaman zarfında dolacak bir tonaj. 50 bin ton şu aşamada bizi bir ay idare edebilecektir. Olaya üretici girdi fiyatlarıyla baktığınızda şu anda sattığı fiyatlarla mukayese ettiğinizde üretici bu işten para artırarak mutlu bir hayat sürdüremez.

Kota haberinin ardından Demre halinde 2 lira 25 kuruş olan domatesin kilosu 2 lira 70 kuruşa yükseldi. Yani domatesin toptan fiyatında 20-30 kuruşluk bir artış söz konusu. Rusya’dan gelen bu 50 bin ton domates kota artırımı üretici açısından önemli.”

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