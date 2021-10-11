Rusya’ya şok edici suçlama: AstraZeneca aşısını çalıp, kendi aşılarını geliştirdiler

İngiliz The Sun gazetesi, Rusya’nın Sputnik V corona virüsü aşısını geliştirmek için Oxford/AstraZeneca aşısının planını çaldığını öne sürdü. Rusya’da şok etkisi yaratan iddiayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sozcu.com.tr

Tüm dünyada aşı savaşları sürerken, bugün ortaya atılan bir iddia adeta şok etkisi yarattı. İngiliz The Sun gazetesi, Rusya’nın casus kullanarak Oxford/AstraZeneca aşısının tasarımını çaldığını, bu sayede de Sputnik V aşısını geliştirdiklerini öne sürdü.

İsmi açıklanmayan güvenlik kaynakları, gazeteye yaptığı açıklamada, Rus bir casusun İngiltere’den aşıyla ilgili ‘hayati verileri’ çaldığına dair önemli kanıtları olduğunu aktardı. Yapılan açıklamada, aşı planının ilaç devinin fabrikasından mı yoksa laboratuvardan mı çalındığına dair net bir açıklama yapılmadı.

1 AY SONRA PUTİN AÇIKLAMA YAPTI

İngiltere İçişleri Bakanı Damian Hinds konuyla ilgili açıklama yapmazken, iddiaları da reddetmedi. İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5 yetkilileri, Rus bilgisayar korsanlarının, İngiliz bilim insanlarının aşı geliştirmeye başladıklarını açıklamasından yaklaşık bir ay sonra, Mart 2020’den başlayarak Oxford Üniversitesi’ne tekrar tekrar siber saldırılar gerçekleştirme girişimleri başlattığını söyledi.

Geçen yıl AstraZeneca ve Oxford işbirliği ile gerçekleştirilen aşının insanlar üzerinde ilk denemelerinin Nisan ayında başladığı duyurulmuştu. Bu açıklamadan bir ay sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı TV programında kendi aşıları olan Sputnik V’yi geliştirdiklerini açıklamış, ve küresel yarışı kazandığını savunmuştu.

İKİ AŞI BİREBİR AYNI ÇALIŞIYOR

Ancak daha sonra yapılan araştırmalar, Sputnik V’in İngiliz muadili ile tamamen aynı fonksiyonlarda çalıştığını ortaya çıkardı. Her iki aşının da viral vektör aşılar olduğu yani her ikisinin de daha sonra corona virüsü yok eden antikorları üretmek için farklı virüsleri harekete geçirdiği belirlendi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan İngiliz kaynaklar, Kremlin için çalışan casusların kendi aşılarını tasarlamak için AstraZeneca’dan Covid aşısı planını çaldığına dair kanıtlara sahip olduklarını ifade etti. Muhafazakar Parti Milletvekili Bob Seely ülkenin bir numaralı gündemi haline gelen gelişme sonrası ‘Çin ve Rusya’nın dahil olduğu casusluk iddiaları hakkında artık ciddi adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum.’ dedi.

‘RUSYA EN İYİ CASUSLARA SAHİP’

Muhafazakar milletvekili Andrew Bridgen, “İngiltere’nin en iyi bilim adamlarına ve araştırma tesislerine sahip olduğunu biliyoruz, ancak Rusya muhtemelen en iyi casuslara sahip” ifadelerinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl aşı geliştiren ABD, Kanada ve İngiltere’deki birimler siber saldırıların hedefi olmuş, bu saldırıların arkasında Rusya olduğu iddia edilmişti.

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