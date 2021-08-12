Rusya’yı çalkalayan olay: Vatana hıyanetten yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
-

Rusya’da hipersonik araştırma merkezinin başkanı “vatana ihanetten” gözaltına alındı.

SOZCU.COM.TR

Yayınlanma: 13:40 – 12 Ağustos 2021 Güncellenme: 13:41 – 12 Ağustos 2021

Rusya’yı çalkalayan olay: Vatana hıyanetten yakalandı

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 20 yılı aşkın bir süredir demir yumrukla yönettiği Rusya’da dikkat çekici bir gelişme yaşandı… TASS haber ajansı, hipersonik araştırma merkezinin başkanı Alexander Kuranov’un gözaltına alındığını duyurdu.

Ajansa konuşan yetkililer Kuranov’un “vatana ihanet” iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Rus makamlar, mahkemeden Kuranov hakkında iki ay gözaltında tutulmasının isteneceğini duyurdu.

İngiliz elçilik çalışanına Berlin'de gözaltı: Rusya adına casusluk yapıyordu İlginizi Çekebilir İngiliz elçilik çalışanına Berlin’de gözaltı: Rusya adına casusluk yapıyordu

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?