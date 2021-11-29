RUTKAY AZİZ, NAZIM HİKMET’İN MANZARALAR’INI ANLATIYOR!

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Aslı Öymen’in hazırlayıp sunduğu sanat yaşam insan programı taze içerikleri ve yeni konuklarıyla sanata,yaşama ve insana dair konulara farklı perspektifler kazandırmaya devam ediyor. Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları 20 yıl sonra Rutkay Aziz'in rejisiyle yeniden sahneleniyor. Nazım Hikmet manzaraları bugün yazsaydı ne yazardı? Nazım nasıl oluyor da hala bu kadar güncel? Rutkay Aziz, Tarık Akan'la dostluklarında en çok neyi özlüyor? En yakın dostunun ölümünden sonra Rutkay Aziz ne hissediyor? Tarık Akan nasıl tavla oynardı? Rutkay Aziz oyun başlamadan kaç saat önce tiyatroya gidiyor? Aslı Öymen soruyor, Rutkay Aziz cevaplıyor, Aslı Öymen ile Sanat Yaşam İnsan devam ediyor. —

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