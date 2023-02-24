Ruud Boffin’den sürpriz karar

Uzun yıllar Süper Lig’de mücadele eden Belçikalı kaleci Ruud Boffin, son olarak Antalyaspor forması giyiyordu. 35 yaşındaki eldiven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını duyurdu.

Belçikalı kaleci kendisine ait resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Hayatımda yeni bir bölüm zamanı. Antalspor ile sözleşmemi feshettim. Ve aynı zamanda Futbol oynamayı bırakmaya karar verdim.

Verdikleri destek için herkese, tüm başkanlara, Yönetim Kurulu üyelerine, sponsorlara ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Çocuklar harikaydınız” ifadelerini kullandı.

2012’DEN BERİ TÜRKİYE’DE

Temmuz 2012’de West Ham United’dan Eskişehirspor’a transfer olan Ruud Boffin, Süper Lig’de toplam 268 maçta görev aldı. Başarılı kaleci 2017 yılında Antalyaspor’a transfer olmuştu.