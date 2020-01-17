Rüzgar Çetin ve kız arkadaşı panikledi

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, geçen gün yanında bir kız arkadaşı ile Nişantaşı’nda basın mensupları tarafından görüntülendi.. Kameraları fark eden ikili panik dolu anlar yaşadı.

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Geçtiğimiz yıllarda alkollü aracı ile polis arabasına çarpan ve bir görevli memurun ölümüne neden olan Çetin, bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti. Hayatında her daim olaylarla adından söz ettiren Çetin, bir kız arkadaşı ile kahve içti. Gazetecilerin görüntü aldığını fark edince kendisini gizlemeye çalışan ikili, garsonlardan önünde durması için yardım istese de başarılı olamadı.

