Rüzgar kimden yana?

SÖZCÜ TV seçim gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor. Türkiye’nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs’taki büyük seçime bir ay kala meydanların dili ne söylüyor, rüzgar hangi adaydan yana esiyor? Seçmen, oy kullanırken yollara, köprülere mi yoksa patates, soğan fiyatına mı bakıyor? Büyük Satranç Tahtası, alanının uzman konuklarıyla siyaseti masaya yatırıyor.
Araştırmacı yazar Erol Mütercimler, 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin ve siyaset bilimci Doç. Dr. Seda Demiralp; Simge Fıstıkoğlu moderatörlüğünde Aytunç Erkin’in sorularıyla gündemi değerlendiriyor.