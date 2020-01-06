Ryan Babel Galatasaray’ı sildi! Olay yaratan hareket…

Galatasaray’da ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımdan kimlerin ayrılacağı merak konusu olurken Ryan Babel‘den flaş bir hamle geldi.

Sarı kırmızılı ekibin sezon başında transfer ücreti ödemeden transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabındaki ‘Galatasaray‘ yazısını sildi.

Hollandalı yıldızın bu hareketi ‘Galatasaray’dan ayrılıyor mu?’ sorularını da beraberinde getirdi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan deneyimli isim 5 gol atıp 1 asist yaptı.

Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay daha önce yaptığı bir açıklamada Babel’in maaşında gecikme olduğu için FIFA’ya ihtar çektiğini duyurmuştu.

Babel ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır” demişti.