Ryan Donk: ‘Çılgınca bir şey yapmak istedim’

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, konuğu Hes Kablo Kayserispor’u 4-1’le geçerken müsabakada skoru 2-0 yapan golü kaydeden Ryan Donk, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Donk attığı golü, “Gol için kendi forvetlerimize bakıyorum, onları seyrediyorum. Ömer’den güzel bir pas geldi, kafayla da vurabilirdim ama kontrol edebileceğimi hissettim ve çılgınca bir şey yapmak istedim. Güzel bir gol çıktı” sözleriyle anlattı.

MAÇ SONUCU | Galatasaray 4-1 Kayserispor Galatasaray Kayserispor maçı ile Süper Lig`de 20. hafta heyecanı tüm hızıyla sürdü. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen ve yoluna kazanarak devam etmek isteyen Galatasaray konuğu Kayserispor`u 4-1`le geçti ve üç puana uzandı. Aslan, 36 puana çıktı ve zirveyle farkı 5`e, Fenerbahçe ile de 1`e indirdi. Kayserispor ise 11 puanla son sırada kaldı. Terim`in öğrencileri ligde son dört maçta dört galibiyet aldı. İlgili Haberi Oku

Muhabirin esprili bir şekilde, “Her mevkide oynayabiliyorsunuz, görev verilirse sizi kalede de izleyebilir miyiz” sorusuna Donk, “Kalede sıra bana gelmez, çok iyi kalecilerimiz var. Defans olarak da, orta saha olarak da, forvet olarak da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum, işler benim için iyi gidiyor” yanıtını verdi.

Ryan Donk bu sezon 25 resmi maçta görev yaptı ve ilk golünü kaydetti.