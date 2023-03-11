Ryan Donk’tan Zaniolo’ya olay hareket!

1 aylık ara sonrası lige dönen Galatasaray, eski kaptanı Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kasımpaşa’yı konuk etti. Paşa ilk yarıda Aslan’a geçit vermezken, 2. yarıda Nicolo Zaniolo’nun girişiyle tablo değişti. Rashica’nın şık pasını nefis bir vuruşla tamamlayan İtalyan yıldız, ilk resmi maçında takımını zafere taşıdı. Ligde üst üste 14. maçını kazanan Cim Bom, Beşiktaş’ın 63 yıllık rekorunu da tarihe gömdü. Hazırlık maçlarında kısıtlı sürede 2 gol, 1 asist ile kalitesini gösteren Aslan’ın yeni süperstarı Nicolo Zaniolo, ilk resmi maçına dün çıktı. Aslan’ın pozisyon bulmakta zorlandığı mücadelede ikinci yarıda oyuna giren İtalyan futbolcu, 12 dakika sonra attığı golle zaferi getirirken karşılaşmanın son anlarında Ryan Donk’la tartışma yaşadı.

ÖZEL FORMAYLA SAHADA

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler sonrası afetzedelere yardımlar devam ediyor. Bu bağlamda Sarı Kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasına “Birlikte 1905” yazılı özel bir formayla çıktı. Bu formanın satışından elde edilen gelirlerin de yardım kampanyası kapsamında deprem bölgelerine gönderileceği belirtildi. Öte yandan Galatasaraylı oyuncular karşılaşma öncesi “Bu Destek Hiç Bitmeyecek” pankartı açtı.

REKORUN YENİ SAHİBİ GALATASARAY

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve ligde üst üste 14. maçını kazandı. Aslan bu sonucun ardından Süper Lig’de üst üste kazanma rekorunun yeni sahibi oldu. Cimbom bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep FK (Hükmen) ve Kasımpaşa’yı yenmeyi başardı. Daha önce Beşiktaş, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalarda üst üste 13 maç kazanmıştı.

RESMİ MAÇLARDA ÜST ÜSTE 17. GALİBİYET

Sarı Kırmızılılar bu maçla birlikte galibiyet serisini 14’ü lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17’ye çıkardı. Aslan bu süreçte ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep (Hükmen) ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u mağlup etti.

MUHAMMED EMİN UNUTULMADI

Sarı Kırmızılılar’ın Roma’dan kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo mücadeleye yedeklerde başladı. Zaniolo müsabakanın ikinci yarısında Yunus Akgün’ün yerine oyuna dahil oldu ve ilk resmi maçını oynadı. Müsabakanın 57. dakikasında sahneye çıkan 23 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Zaniolo’nun golünden sonra depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan unutulmadı ve adı anons edildi. Zaniolo, Muhammed Emin’in anısına 17 numarayı tercih etmişti.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ ZANILO’DAN

Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. Öte yandan galibiyet golünü kaydeden yeni transfer İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, kale arkasında bulunan tribünün orada sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

45 BİN 908 TARAFTAR İZLEDİ

Bu sezon evinde müsabakalarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi toplam 45 bin 908 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

NELSSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray, Kasımpaşa’yı konuk ederken, 4 futbolcu bu müsabakada sarı kart sınırında bulunuyordu. Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu sarı kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 75. dakikasında orta sahadaki bir pozisyonda sarı kart gören Nelsson, cezalı duruma düştü. Danimarkalı futbolcu gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

SELÇUK İNAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

9 yıl Galatasaray forması giyen Selçuk İnan, eski takımına karşı teknik direktör olarak ilk kez rakip oldu. Bu sezon içerisinde Kasımpaşa’nın teknik direktörlük görevine getirdiği Selçuk İnan’ı karşılaşma öncesi Galatasaray taraftarlar, alkış ve tezahüratlarla karşıladı. 2011-2020 yıllarında kaptanlığını yaptığı sarı-kırmızılı formayla 15 kupa kazanan Selçuk İnan, 331 maçta görev alırken 59 gol atıp 64 de asist yaptı.

DONK’TAN OLAY HAREKET

Son olarak Roma forması ile 3 Kasım’da UEFA Avrupa Ligi’nde Ludogorets ağlarını havalandıran Zaniolo, 128 gün sonra gol sevinci yaşadı, Aslan’a şampiyonluk yolunda altın değerinde bir galibiyet hediye etti. 46. dakikada Yunus Akgün’ün yerine oyuna diren İtalyan yıldız, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken maçın son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Sarı Kırmızılı ekibin eski oyuncusu, Zaniolo’ya yaptığı faul sonrası iki isim kısa süreli tartıştı. Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, İtalyan yıldızı formasından tutup sert bir şekilde ittiren Donk’a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.