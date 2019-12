Ryoyu Kobayashi Four Hills’te arka arkaya 5. zaferine ulaşarak tarihe geçti

Kayakla atlamanın süper yıldızı Japon Ryoyu Kobayashi, prestijli Four Hills turnuvasında arka arkaya 5. kez zafere ulaşarak tarihte bunu başaran dördüncü sporcu oldu. Geçtiğimiz sene takvimdeki dört yarışın tamamını kazanan 23 yaşındaki sporcu başarısını devam ettirdi.

Ryoyu Kobayashi makes it in a row at #FourHills with a victory in #Oberstdorf!

Can anyone stop his dominant run? pic.twitter.com/apEqPotHMg

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) December 29, 2019