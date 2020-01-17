Saadet Işıl Aksoy 13 yaşına götürdü

Hamileliğinin 34. haftasında olan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşim içerisinde oluyor. Sosyal medyanın eski fotoğrafları paylaşma günü olan perşembeyi boş geçirmeyen güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sevenleriyle henüz 13 yaşında genç bir kızken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bir arkadaşı tarafından kendisine gönderilen fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Aksoy, altına da şu satırları yazdı:

“Geçenlerde bir arkadaşım yolladı, yaş 13 falan.. Fotoğrafları tost makinesiyle çektiğimiz yıllar”