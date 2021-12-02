Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündemi değerlendirdi. Karaduman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı çay ve simit hesabını yaparak iktidarı eleştirdi. Karaduman asgari ücret konusunda da açıklamalarda bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #abdülkadirkaraduman #çaysimithesabı #receptayyiperdoğan #ekonomi #asgariücret #haber #siyaset #saadetpartisi #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Saadet Partili Abdulkadir Karaduman Erdoğan’ı çay ve simit hesabıyla vurdu! “Allah’tan korkun!”