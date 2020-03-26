Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'dan birlik çağrısı:

ANKARA (AA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "Bu süreç, bize farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyen Karamollaoğlu, hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına ve devlet görevlilerine şükranlarını iletti.

Siyasi partilerin ihtilafları bir kenara bırakması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Bu süreç bize, farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. İnanıyoruz ki bu zor dönemi hep birlikte aşacak, bu mücadeleyi de hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

– "Teşhisteki hata krizi derinleştirir"

Karamollaoğlu, hükümet tarafından alınacak ekonomik önlemlerin, işsizler ordusunun artmamasına, fabrikaların kapanmamasına, evinde oturmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarların uğradıkları zararların telafisine yönelik olması gerektiğini belirtti.

Türkiye ve dünyanın olağanüstü zamanlardan geçtiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Zaman doğru teşhis, doğru tedavi zamanıdır. Unutulmamalıdır ki teşhisteki hata, krizi daha da derinleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gelir düzeyine bakılmaksızın tüm vatandaşlara 1000 TL nakdi destek sağlanmasını isteyen Karamollaoğlu, "Çiftçilerimizin kredi borç ödemeleri ertelenmeli, kredi vadeleri makul düzeye yükseltilmeli ve faizsiz şekilde yeniden yapılandırılmalıdır." önerisinde bulundu.

Karamollaoğlu, vatandaşların su, elektrik, doğal gaz, internet ve telefon vergilerinden muaf tutulmasını da talep etti.