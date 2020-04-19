Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, SÖZCÜ’ye konuştu: İktidar, bu süreçte her yönüyle sınıfta kaldı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, corona günlerini evinde geçiriyor. Parti teşkilatlarıyla video konferansla toplantılar düzenliyor.

Ülke gündemini ve iktidarın coronayla mücadele çalışmalarını da yakından takip ediyor. Karamollaoğlu, “İktidar bu süreçte sınıfta kaldı” diyor. İşte Karamollaoğlu’nun açıklamaları:

‘EN ZOR DÖNEMLERDEN’

– Yanlış yönetim anlayışı sebebiyle zaten krizde olan ekonomimiz, bu salgınla birlikte maalesef en zor dönemlerden birini yaşamaktadır. Sadece ülkemiz değil, dünyadaki bütün ülkeler ve yönetimler, bu salgın sebebiyle büyük bir imtihan vermektedirler.

– Dünya genelinde ülkelerin ekonomik büyüklüklerinin ortalama yüzde 10 civarlarındaki destek paketlerine göre yüzde 2 civarında kalan paketin yetersiz olduğu kanaatindeyiz. İnsanların elinde avucunda bir şey kalmadı.

– Açıklanan ekonomik tedbirler gösteriyor ki; iktidar, insanımızın derdine, sıkıntısına çok ama çok uzak durmaktadır. ‘Evde kal’ dediğiniz bu insanlar, kiralarını, faturalarını, borçlarını nasıl ödeyecek, ailelerinin masraflarını nasıl karşılayacak adeta iktidarın gündeminde değil…

‘DERS ÇIKARMIYORLAR’

– İnsanlarımız yine bankalara mahkûm ediliyor. Yazıktır, günahtır! Evine ekmek götüremeyen vatandaşına bankanın adresini gösteren devlet olmaz. Özetle, iktidar bu sürecin ekonomik ve sosyal boyutunu yönetmede her yönüyle sınıfta kalmıştır.

– Böyle bir süreçte millet, devletinden yardım beklerken, bir iktidar çıkıp da milletten nasıl yardım ister? Bu millet, bugüne kadar üzerine düşen ne varsa yerine getirdi.

Umarız iktidar da artık iktidar olmanın gereğini yerine getirir. Yaşadığımız bu süreçte anlaşıldı ki iktidar yaşadıklarımızdan hiç ders çıkarmıyor.

‘Evdeyim ama açım diyen vatandaşa devlet el uzatsın’

Temel Karamollaoğlu, “Siz olsanız coronayla mücadele ne yapardınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

*Bir an evvel tüm israf kalemlerini durdururduk. Her vatandaşa, ayrım yapmaksızın, 1000 TL nakdi destek verirdik. Merkezi yönetim ile belediyelerin çatışmasını değil, eş güdüm halinde çalışmasını temin ederdik.

*‘Evdeyim ama açım’ diyen insanlara, devletin sopasını değil, şefkat ve merhamet elini uzatırdık.

Karamollaoğlu, infaz yasası için ise şöyle dedi: “Kabul edilen yasa bu haliyle; anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Anayasa Mahkemesi’nden dönecektir.”

Karamsarlığa kapılmayın bu zor günler de geçecek

Karamollaoğlu, corona günlerinde çalışmalarını evinden yürüttüğünü belirtti ve şöyle dedi: “Biz ‘Önce Sağlık’ anlayışı ile hareket ediyoruz. Gerek hijyen, gerekse izolasyon konusunda önerilere titizlikle uyuyoruz.

Elbette parti çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca bütün teşkilatlarımıza talimat gönderdik. Çevrenizde ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşın, diye.” Karamollaoğlu, “Karamsarlığa kimse kapılmasın. Bu zor günleri aşacağız” dedi.