Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hastaneden taburcu oldu

Geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalanarak hastaneye yatırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün taburcu oldu. Karamollaoğlu, “Sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim” açıklamasında bulundu.

4 Ocak günü Covid-19’a yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye yatırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün taburcu oldu.

“EVİMDE İSTİRAHATİME DEVAM EDECEĞİM”

Karamollaoğlu, taburcu olmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* Öncelikle herkesi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cenâb-ı Hâkk’a bir kez daha hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; bugün hastaneden taburcu oldum, birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim.

SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ

* İlk olarak doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer tüm sağlık personellerimize çok teşekkür ediyorum.

* Bu sürecin en başından itibaren, bugüne kadar bir an olsun dualarını eksik etmeyen, selâmlarını ileten, bizzat hastaneye kadar gelerek şifâ temennilerini paylaşan teşkilat mensuplarımıza ve toplumumuzun her bir kesiminden kıymetli vatandaşlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum.

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