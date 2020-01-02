Saadet Partisi’nde tezkere çatlağı: Parti ‘evet’, vekiller ‘hayır’ dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya’ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında görüşülüyor. Tezkere ile ilgili sabah saatlerinde genel merkezden yazılı bir açıklama yapan Saadet Partisi, tezkereye destek verdiğini dile getirmişti.

Saadet Partisi’nin tezkereye ‘evet’ oyu vereceğini duyurmasının ardından partinin TBMM’de bulunan iki milletvekilinden biri olan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Libya’ya asker göndermek için düzenlenen oturuma katılmayacağını ve oy kullanmayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İslam, “Libya’ya asker gönderme konusunun görüşüleceği bugünkü TBMM oturumuna katılmama kararı aldım. Oturuma girmeyecek ve oy kullanmayacağım” ifadesini kullandı.

Genel Kurul toplantısında kürsüye çıkıp partisi adına tezkere hakkındaki görüşlerini ifade eden Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ise tezkereye ‘hayır’ diyeceklerini açıkladı.

Karaduman konuşmasında, “Libyada yapılacak yanlışların vebalimevcut iktidarın sırtında olacaktır. Biz bu vebale ortak olmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Libya’ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Tazkeresini kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade etmek istiyorum. Ve bu vesile ile hepinizi 1 Mart ruhu ile selamlıyorum” dedi