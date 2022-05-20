Saadet Partisi’nden Atatürk Havalimanı açıklaması: Endişeleniyoruz

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, “Atatürk Havalimanı yapıları ve alanlarının önce hastaneye sonra da parka çevrilme adı altında yok edilerek ranta hizmet etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Atılan adımlardan dolayı Atatürk Havalimanı’nın geleceği için endişeleniyoruz!” açıklamasında bulundu.

Sözcü İstanbul

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Atatürk Havalimanı’nda başlatılan yıkımla ilgili açıklamada bulundu.

Havalimanlarının çok büyük yatırım ve kentsel alan ile inşa edilebilen projeler olduğunu, savaşlarda bile düşmanların ilk önce havalimanlarını ve stratejik öneme sahip köprüleri bombaladığını vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

* “Havalimanları her şeyden öte bir milli güvenlik meselesidir. Havacılık tarihimizin izlerini ve anılarını taşıyan, modern mimarlığın en önemli kamu yapılarından biri sayılan, uçuşlar için hava koşulları çok iyi olan, ulaşım problemi bulunmayan Atatürk Havalimanı yapıları ve alanlarının önce hastaneye sonra da parka çevrilme adı altında yok edilerek ranta hizmet etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Her seçim döneminde kaldırım sök kaldırım yap zihniyetinin bina yık bina yapa dönüştüğüne üzülerek şahit oluyoruz.”

“ATATÜRK HAVALİMANI’NIN GELECEĞİ İÇİN ENDİŞELENİYORUZ”

“Mesele ağaç kesip beton yapmak da değil, betonu yıkıp ağaç dikmek de değil!” diyen Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

* “Mesele milli serveti israf etmeden, sürdürülebilirlik hedeflerine uygun, yapılı çevrenin değerlerini koruyarak projeler geliştirmektir. Dünya genelinde havalimanlarını yeniden işlevlendirme projesi yapılırken pistlerine dokunulmayan havalimanlarından Berlin-Tempelhof’un kamusal parka, Hamburg-Oldenburg’un kamuya enerji sağlayan bir güneş tarlasına, Paris-Le Bourget’nin kamusal expo fuar alanına dönüşürken pistleri kırılan havalimanlarından Atina-Ellinikon ve Hong Kong-Kai Tak’nın otel-konut gibi gayrimenkul yatırımlarına dönüştüğünü görüyor ve atılan adımlardan dolayı Atatürk Havalimanı’nın geleceği için endişeleniyoruz!

* 2019 yılında ‘Millet Bahçesi’ olacağı ilan edilen Ataşehir’deki 300 bin metrekarelik arazinin imar planının değiştirilip yapılaşmaya açılmasından sonra ‘Millet Bahçesi’ yapılmaya hazırlanılan Atatürk Havalimanı’nın da benzer bir durumla karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Cumhurbaşkanı’nın verdiği sözlere sadık kalınmasını bunun için de öncelikle Atatürk Havalimanı pistlerini iş makineleri ile kırıp tüm altyapıyı moloza çevirmek yerine vaat edilenlere uygun davranılarak makul projeler geliştirilmesini bekliyoruz.”

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