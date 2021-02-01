Saadet Partisi’nden Avrasya Tüneli videosu: Her geçiş bir vazgeçiştir

Videoda bir aracın navigasyon tarifiyle yolda ilerlediği görülüyor. Navigasyon Avrasya Tüneli’ne doğru yola çıkıldığını belirterek “Unutmayın her geçiş bir vazgeçiştir. Çünkü geçiş garantili yolların ücretleri artarak devam ediyor. Avrasya Tüneli ilk açıldığında 15 lira iken bugün 46 lira. Bakiyenin yetersiz olduğu için rota yeniden hesaplanıyor” ifadelerini kullanıyor.

Videonun sonunda otomobilin arkasındaki “Her şeyden geçtim bir senden geçemedim” yazısı gösterilerek “Selvi boylum avrasyalım” ifadeleri yer alıyor.

Saadet Partisi, Avrasya Tüneli’nin 2020 yılındaki kamuya maliyetiyle ilgili bilgi de verdi. Paylaşımda, “Araç geçiş garantisi 24 milyon, geçmeyen araç sayısı 12 milyon Hazineden ödenen 391 milyon 870 bin 500 lira” denildi.

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