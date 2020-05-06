Saadet Partisi’nden dikkat çeken maske paylaşımı! ‘Bu kadar zor olmamalıydı’

Corona virüsüyle mücadele kapsamında ilk olarak ücretsiz dağıtılacağı açıklanan ancak dağıtımda yaşanan sorunların ardından yeniden satışa çıkarılacağı duyurulan maskelerle ilgili Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından ilginç bir paylaşım yapıldı.

ATARİ OYUNUYLA ANLATTILAR

Hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske dağıtımına ilişkin açıklamaları da eklenerek, “Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı” denildi.

Karamollaoğlu’nun maskeyle ilgili bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.



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