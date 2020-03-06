Saadet Partisi’nden istifa eden Cihangir İslam, sessizliğini bozdu

Saadet Partisi’nden istifa eden Cihangir İslam kamuoyuna istifasının gerekçelerini açıkladı.

İstifa gerekçesinde niyet ve kaygıların ortak; çözüme yönelik metotların ise farklılaştığını vurgulayan İslam şunları ifade etti:

* Çok yönlü kriz içerisinde bulunan ülkemiz problemlerinin çözümü için günümüz koşullarının ihtiyacı karşılayacak akılcı, adil ve çoğulcu politikalarının ivedilikle üretilmesi gereklidir.

* Bu bağlamda ülkemizin içinde bulunduğu süreci selametle atlatması ve geleceğinin inşa edilmesi hususlarında parti yönetimiyle niyet ve kaygılarımız hatırı sayılır ölçüde ortaklaşmıştır.

* Ancak bu hususların çözümüne dair savunduğumuz metot ve görüş farklılıkları, bunun yanında vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, eşitlçikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancım genel anlamda istifa gerekçelerimi oluşturmuştur.

SAADET’E TEŞŞEKKÜR



İstifasının şahsı, Saadet Partisi ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni eden İslam şöyle devam etti:

* Genel Başkanı Sayın Karamollaoğlu’ndan sokaklardaki sempatizanlarına kadar tüm Saadet camiasına içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Bu iç burkan yol ayrımında Saadet Camiası’nın gösterdiği müşfik tutumun ve tutturduğu yüksek nezaket seviyesinin ülkemiz siyasetine de bir örnek teşkil etmesini diliyorum.

* Kendilerine bu nedenle bir kez daha müteşekkirim. Dileğim, onları mahcup etmemek için gayretimin sınırlarını zorlayacağımdan emin olmaları” şeklinde konuştu.

“ÇABAM DEVAM EDECEK”

“Gerek milletvekilliği öncesi gerek milletvekilliğimin sırasında olduğu gibi mazlumların, mağdurların ve madunların haklarını savunmak; kısaca hak, hukuk ve adalet yolunda mücadele vermek, dosdoğru olmak bundan sonra da şiarım ve yol haritam olacaktır” ifadelerini kullanan İslam, “Bugünden sonra da hem ülkemiz sorunlarının çözümüne hem de Saadet Partisi’ne dair tespit ve önerilerimi diğer partilere ilettiğim gibi dostluk içerisinde aktarmayı sürdürme çabam devam edecektir.

“ÖDEV TANIMIM”

“Adil, huzurlu, bütün yurttaşlarının ve ülkemize sığınan her insanın güven duyduğu bir ülke yönetimini tesis etmek için parti, kişi, kurum farkı gözetmeden katkı sunmayı ahlaki ve öncelikli ödevim olarak görüyorum” ifadelerini kullanan İslam, sözlerini şöyle bitirdi:

* Yapılan bütün dostane davetlere icabet ederek farklı kesimlerle diyalog kurmak, düşmanlıkları ortadan kaldırmak, düşmanlık üretenlerle mücadele etmek bundan sonra da ödev tanımım içerisinde yer alacaktır.

* TBMM’de milletimizin güvenine layık olmaya bundan sonra da gayret gösterecek, sadece doğruyu söylemeye ve sadece doğru kararlara el kaldırmaya devam edeceğim.

* Aradığım, hepimiz için daha güzel, daha iyi bir dünya.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi’nden istifa eden Cihangir İslam, 4 Mart’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), İdlib’in görüşüldüğü kapalı oturumun ardından kararını duyurmuştu.

İslam, kapalı oturumdan sonra kişisel kanaatim oturum açık olmalıydı ama çoğunluk öyle istediği için kapalı oturuma geçildi. Tutanaklar on yıl arşivde kalacak. Konuşulanları aktarmak yok. Video ve zabıtları 4 Mart 2030’da yayınlayacağım. O zaman da muhtemelen Ak Parti olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

İslam, daha sonra Saadet Partisi’nden istifa ettiğini duyurmuş, “Düşünülerek verilmiş bir karadır. Kişisel bir hesabım olmadı, bundan sonra da olmayacak” diyerek kısa bir açıklama yapmıştı.