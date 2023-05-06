Saadet’ten yapay zeka videosu: Yapaysa Erdoğan yapay





Saadet Partisi, resmi sosyal medya hesabından son günlerin gözde tartışma konusu “deep fake”i çağırıştıran bir video paylaştı. Videoda; ‘Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyledikleri gerçek olsa nasıl olurdu’ diyerek yapay zeka ile gösterildi.

Videoda Erdoğan, hakkında açıklama yaptığı; dağ tırmanışçısı, pilot, astronot, istatistikçi, şarkıcı, manav, doktor, öğretmen gibi gösterildi. Yayınlanan videoda Erdoğan yapay zeka ile pilot, astronot, öğretmen, doktor, alışveriş yapan vatandaş gibi farklı şekillerde gösterildi, kendi sözlerinin muhatabı oldu. Erdoğan’ın söylemleri ile ülkenin gerçekleri arasındaki çelişki çarpıcı şekilde gözler önüne serildi.

ÇANTASIYLA DAĞA TIRMANDI

Erdoğan yapay zeka ile videoda, söylediği sözlerle ilgili şekillerde yer aldı.

“Türkiye bir tırmanışta” derken çantasıyla dağa tırmanan Erdoğan, “Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde” derken pilot Erdoğan, “İnşallah Ay’a gidiyoruz” derke astronot Erdoğan, “Ben ekonomistim” derken istatistikçi Erdoğan, “’Ekonomide sıkıntı var’ Yo…” derken tahtta oturan Erdoğan, Bir şarkıya eşlik ederken “ şarkıcı Erdoğan, “Soğan da soğan… Patates de patates…” derken manav Erdoğan, “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” derken doktor Erdoğan, “Siz eğitim öğretim mimarı mısınız, çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?” derken öğretmen Erdoğan, “İmar Barışı ile vatandaşımızın sorununu çözdük” derken harabe bir binanın içinde oturan Erdoğan, “Hiçbir afetin ardından ‘nerede bu devlet’ sesleri yükselmedi” derken enkazda yakınlarını arayan insanların arasında duran Erdoğan karakteri vardı.

Videoda, Erdoğan’ın söylediği sözler ve büründüğü haller tezatlık oluşturdu…

O SÖZLERİ HATIRLATILDI

En son ise Erdoğan’ın, “Aaaahhh aaahhhh… Nereden nereyeeee… Ne oldum deme, ne olacağım de” sözlerine yer verildi. Video, “Görüntüler yapay zekanın; yaşananlar tek aklın ürünü” sözleriyle bitti.

VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Saadet Partisi yapay zeka ile ürettiği videoda Erdoğan espirili bir şekilde eleştirildi. Erdoğan videoda doktor. pilot, astronot gibi gösterildi. Video büyük ilgi gördü.