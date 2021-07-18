Saakaşvili: CIA, Donbass’taki çatışmalar sırasında Donetsk’i ele geçirmeyi planladı

Bir dönem Odessa Valisi olarak görev yapan Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Ukraina 24 televizyonuna verdiği demeçte CIA’in Donetsk’e yönelik planlarından söz etti.

Saakaşvili, “Eski CIA Direktörü ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı David Petraeus, Kiev’e Donetsk’e saldırma çağrısı yapmıştı ve hatta kenti ele geçirme planı bile hazırlamıştı” dedi.

Petraeus’un Donetsk’in ele geçirilmesi konusunda ısrarcı davrandığını anlatan Saakaşvili, “O zaman dönemin Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’ya telefon ettim ve ABD’li generalin teklifini istişare etmeyi önerdim ancak Poroşenko konuyu başka yöne çevirdi” ifadelerini kullandı.

‘Büyük Ukrayna’ hayalinin gerçekleşeceğini umuyorum’

Bu arada Saakaşvili, Kafkasya’ya kadar uzanan ‘Büyük Ukrayna’ hayalinin gerçekleşeceğini umduğunu dile getirdi.

Ukrayna’nın tüm komşularıyla az ya da çok sorunları bulunduğunu, sorun yaşanmayan en yakın ülkenin Gürcistan olduğunu kaydeden Saakaşvili, “Bu nedenle biz, Ukraynalı milliyetçilerin marşında yazan ‘San Nehri’nden Kafkasya’ya kadar’ sözlerinin gerçeğe dönüşeceği anı sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.