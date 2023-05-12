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12 Mayıs 2023
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Sabah FC – Beşiktaş kardeşlik maçı, Kanal D’de

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanacak maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu’nda karşılaşacak. Beşiktaş’ın deprem bölgesindeki yaraların sarılması ve bölgeye okullar yapılması amacıyla başlattığı ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyası dahilinde oynanacak olan ve tüm gelirinin  depremzedeler için yapılan okul projesine aktarılacağı Sabah FC – Beşiktaş kardeşlik maçı 13 Mayıs Cumartesi saat 17.00’de Kanal D ekranlarından canlı yayınlanırken, kaçıranlar için tekrarı aynı akşam 19.00’da D-Smart 82’nci Kanal Spor Smart 2’de izleyicilerle buluşacak. Azerbaycan Premier Lig’de iyi bir sezon geçiren Sabah FC, lider Karabağ’ın ardından ligde 2’nci sırada bulunurken, Beşiktaş ise Süper Lig’de şampiyonluk yarışının içinde yer alıyor.

Karşılaşmayı D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın anlatırken, CNN Türk Spor Direktörü Cem Yılmaz yorumlarıyla eşilk edecek. Kaçıranlar için maçın tekrarı ise saat 19.00’dan itibaren D-Smart 82’nci Kanal Spor Smart 2 ve D-Smart GO’dan ekrana gelecek.

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