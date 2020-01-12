Sabah yazarı Hıncal Uluç, SÖZCÜ Davası için böyle dedi: Gerçek Fetullahçılar şimdi zil takıp oynuyor

Sözcü davası ve…

Mekteb-i Mülkiye’yi genç yaşta kaybettiğimiz arkadaşım Güner Özmen’le birlikte bitirdik. İleri yıllarda Kilis’in ilk valisi olan Güner’in ilk devlet görevi Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3. Şube Müdürlüğü oldu. Ben de gazeteci olunca, sık sık uğrar, kahvesini içerdim. Onun sayesinde Ünal Erkan, Mehmet Ağar’la tanıştım.

Dostlarım oldular..

Sonrası zincirleme.. Poliste hep dostlarım oldu.. Şimdi de var.. Zaman zaman rastlaşıyoruz, hâlâ aktif görevde olanlarla..

Onlara ilk sorum “FETÖ’cülerin temizlenmesi ne âlemde” oluyor. Allah’ın günü, ekranlarda, gazetelerde, sürekli askerde, poliste ve adliyede yakalananlar haberlerini okuyoruz ya..

Son aldığım cevap kanımı dondurdu.

“Yakaladıklarımız, buzdağının görünen kısmı..” Yahu binlerce FETÖ’cü yakalandı.

Dava edildi. Mahkumlar var.. Bu nasıl buzdağıdır?. Hâlâ içimizde, polis dahil gittiğimiz her devlet dairesinde daha kaç bin FETÖ’cü var?.

Şimdi bu ortamda Sözcü gazetesinin patronundan başlayarak, Genel Yayın Müdürü, köşe yazarı, karikatüristi, ki çoğu yıllanmış arkadaşlarım, kefil olacağım dostlarım, “FETÖ’cü” diye mahkum edilirlerse bu karar kime yarar?.

En başta ülkemizin devlet, özel her kadrosuna örümcek gibi sızmış Fetullah Gülen hainine değil mi?.

“Bakın bu devlet en azılı Gülen düşmanlarını bile FETÖ’cü diye mahkum ediyor, anlayın tuttukları ve mahkum ettikleri binlerce masum insana yaptıkları ne demek oluyor” diyor, gerçek Fetullahçılar şimdi zil takıp oynuyorlar..

“FETÖ davası sulandı, artık kimse inanmaz..” Adalet Bakanımız bile “Bu adalete inanmadığını” söyledi.

Karar büyük ihtimalle Yargıtay’dan dönecek. Dönecek ama, asıl mesele, “bu sulandırmaların önüne geçmek..” Yani Adli teşkilatımızı da, FETÖ ilişkileri açısından çok hem de çok dikkatle elden geçirmeliyiz!.

Bilerek veya bilmeden FETÖ’ye alet olmasın, savcı ve yargıçlarımız..