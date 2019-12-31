Sabaha karşı hırsız avı kanlı bitti

Olay saat 05.00 sıralarında İstanbul’un Ataşehir ilçesinde meydana geldi. Barbaros Mahallesi sınırlarındaki Kardelen Sokak’ta bulunan lüks kebapçının çalışanları, bir kişinin dükkandan hırsızlık yaptığını fark etti. Hırsızı yakalamaya çalışan personel ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTILAR

Kebapçının bahçesinde havaya ateş eden çalışanlar, hırsızı sokak boyu kovalamaya devam etti. Birkaç el silah sesinin daha duyulmasının ardından hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi bir sitenin güvenlik bariyerinin yanında yere düştü.

ŞÜPHELİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsı silahla yaralayan kebapçı personeli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)