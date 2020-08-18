Sabahattin Önkibar coronaya yakalandı

Twitter hesabından açıklama yapan gazeteci Sabahattin Önkibar, şunları yazdı:

“Coronaya yakalandım. Durumum kritik telefonla aramayın açacak halde değilim. Hepinizden dua bekliyorum.”

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter’dan paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, son 24 saatte bin 233 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Tedavisi tamamlananların sayısı ise 231 bin 971 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88, vaka sayısı 250 bin 542, vefat sayısı 5 bin 996 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 686, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

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