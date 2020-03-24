Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayı önemi nedir?

İslam aleminde mübarek olarak kabul edilen üç aylardan (Recep, Şaban, Ramazan) Şaban ayına giriyoruz. Ramazan ayına biraz daha yaklaştığımızı müjdeleyen Şaban ayının önemini ve Şaban ayının ne zaman başlayacağını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 2020 Şaban ayı başlangıcı ve önemi…

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, Şaban ayı başlangıcı bu yıl 25 Mart Çarşamba gününe denk geliyor.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu.

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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