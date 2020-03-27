Sabancı Üniversitesinden koronavirüs mücadelesine kitlesel üretim desteği

İSTANBUL (AA) – Sabancı Üniversitesi Collaboration Space Yöneticisi Erdem İnanç, Türkiye'deki 3D yazıcı sahiplerini, yazılımcı ve tasarımcıları yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için bir araya getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının medikal araç ve gereç ile kişisel korunma ihtiyaçlarına yönelik malzeme üretimini gerçekleştirmek amacıyla tasarımcı, yazılımcı ve donanım geliştiricilere çağrı yapan Sabancı Üniversitesi Collaboration Space Yöneticisi İnanç, kısa sürede bine yakın gönüllüye ulaştı.

İnanç, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde sağlık çalışanlarına düşük bütçeli koruyucu malzemeler ile hastaların kullanabileceği medikal araçlar sağlamak amacıyla gönüllülerden oluşan "kitleseluretim.org" platformunu arkadaşları Ahmet Alpat, Yaşar Celep, Mert Mumcu ve Umut Yıldız'la hayata geçirdi.

"Kitlesel Üretim Hareketi" adı verilen oluşum, Kovid-19 salgınına karşı mevcut üretim kapasitesini ve insan kaynağını bir araya getirmeyi amaçlayan bağımsız bir inisiyatif olarak kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem İnanç, 3 boyutlu yazıcı, yazılımcı ve tasarımcı gibi teknik konularda yeterli bir sayıya ulaştıklarını ve sağlık çalışanlarından gerekli olan malzeme ve donanımlar hakkında bilgi talep ettiklerini belirtti.

Hastaneler ve sağlık kuruluşlarında görev yapan çalışanların ihtiyaç duydukları koruyucu maske, siper ve solunum cihazı gibi ürünlerin üretilmesi konusunda destek sağlayabileceklerini aktaran İnanç, sağlık çalışanlarından olası ihtiyaç listelerini paylaşmalarını beklediklerini kaydetti.