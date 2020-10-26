Sabancı Üniversitesi'nin ilk fahri doktora diploması Jan Nahum'a verildi

İSTANBUL (AA) – Sabancı Üniversitesi ilk fahri doktor unvanı, eğitim camiası, sanayi dünyası ve akademi-sanayi iş birliğine özel katkılarından ötürü Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hexagon Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Jan Nahum'a verildi.

Fahri doktora diploması, düzenlenen törenle Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı tarafından Nahum'a takdim edildi.

Güler Sabancı, törende yaptığı konuşmada, "Sabancı Üniversitesi olarak geride bıraktığımız 20 yılda birçok ilke imza attık ve bu ilklerde hep çok titiz, seçici ve dikkatli olduk. Bu anlamda da sayın rektörümüzün liderliğinde akademik kurula mütevelli heyetimiz adına teşekkür ediyorum. Sabancı Üniversitesi adına Sayın Jan Nahum'a fahri doktoranın verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum ve ne kadar yakışır olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Jan Nahum'un, mütevelli heyetine büyük katkıları olduğunu aktaran Sabancı, "Doğru soruları sormak kolay değildir. Jan Nahum, her zaman doğru soruları sormuş ve üniversitemizi yapıcı bir şekilde yönlendirmiştir. Kendisi çevresindekilerle her zaman bildiklerini paylaşan, katkı sağlayan kişiliğiyle doğası gereği bir öğretim üyesidir." dedi.

Sabancı, özellikle sanayi-üniversite iş birliğinde Jan Nahum'un önemli destekleri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak çok önem vermemize rağmen üniversite-sanayi iş birliği maalesef ülkemizin geç kaldığı bir konudur. Sabancı Üniversitesi olarak bu alanda Türkiye'de örnek olduk. Jan Nahum'un da desteğiyle Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'mizi kurarken iyi bir örnek yaratmaya çok özen gösterdik. Jan Nahum'un en önemli özelliklerinden biri, iş birliği yaratabilmesidir. Üniversite olarak birlikte yarattık, birlikte geliştirdik. Kendisine Sabancı Topluluğu ve Sabancı Üniversitesi adına çok teşekkür ediyorum. Jan Nahum ile artık hem iş dünyası hem de akademiyi temsil eden biri olarak çalışmalarımızı daha da geliştirerek sürdüreceğiz."

– "Türkiye'nin en iyi öğrencilerini alan üniversiteyiz"

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de Sabancı Üniversitesi'nin 20'nci yılını kutladıklarını hatırlatarak, "20 yıl içinde üniversitemizin gerçekten de ilk başta verilen iddialı hedefleri yerine getirip onun da ötesine geçtiğini, aynı ivmeyle ve heyecanla ileri doğru atılım içinde olduğunu görüyoruz. Üniversitemizin ilk kuruluşundaki iddialarından biri Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden biri olmak, Türkiye'nin en iyi öğrencilerini çekebilmekti. Bugün bu hedefi gerçekleştirmeyi başardık. İddia sahibi olduğumuz alanların tümünde Türkiye'nin en iyi öğrencilerini alan üniversiteyiz." şeklinde konuştu.

Sabancı Üniversitesi'nin araştırma politikalarının ve stratejisinin belirlenmesinde Nahum'un ön plana çıktığını belirten Leblebici, şöyle devam etti:

"Jan Bey, üniversitenin araştırma stratejisinin belirlenmesinden genel olarak, bir kurum olarak önümüzdeki dönemde, 15-20 senelik dönemde nasıl konumlayacağımıza dair hem son derece yaratıcı fikirlerle hem son derece yapıcı, birleştirici fikirlerle gelmeye devam ediyor ve onun enerjisi, onun yol göstermesi hepimizi peşinden de sürüklüyor. Bu bizim için son derece önemli. Bu vesileyle ben kendisine teşekkür etmek istiyorum."

Jan Nahum'un, üniversite mütevelli heyeti üyesi olarak, üniversitenin gidişatını yakından takip eden kişilerden biri olduğunu aktaran Leblebici, "Süratli ve yapıcı destekler veren Jan Bey'e sahip olduğumuz için kendimizi çok mutlu addediyoruz. Üniversitenin sunacağı ilk fahri doktorayı da kendisine vermekten çok büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

– "Başarısızlıktan korkmamak, başarısızlıktan öğrenmek lazım"

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hexagon Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Nahum ise Sabancı Üniversitesi'nin, ilk fahri doktor unvanını kendisine vermesinden onur duyduğunu ifade ederek, "Sabancı Üniversitesi, birçok ilke imza atmış, belki Türkiye'nin en başarılı ya da en başarılılarından olan bir üniversite. Böyle bir üniversitenin bana fahri doktora unvanı vermesi esasında çok büyük bir onur. Bana bunu layık görmüş olan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Nahum, insanlığın, tarihin belirli dönemlerinde olduğu gibi bugün de zor bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu esasında engel gibi görünen bir dönem, bizim için çok önemli bir fırsat yaratmaktadır. Aşmamız gereken sıkıntılar, aşmamız gereken bir engel var. Bunu böyle bilerek bu dönemi iyi değerlendirmenin yollarına bakmalıyız. Hepimiz belki bu nadide kampüste beraberce bulunmak isteyebilirdik. Hakkımız; bugüne kadar alıştığımız, inşallah kısa bir süre sonra bir daha kavuşacağımız bir ortam ancak o ortama kavuşana kadar geçirdiğimiz dönemi, esas değişimi yapmaya uygun bir dönem olarak değerlendirmeye ihtiyacımız var. "

Hayatı boyunca Türk otomotiv sanayini dünya ile rekabetçi hale getirmek için savaştığını ifade eden Nahum, "Birçok engelle karşılaştım. Bu engelleri kendi ideallerimden feragat etmeden, gerekiyorsa çalıştığım yerlerden istifa ederek gerekiyorsa da iş arkadaşlarımla, meslek odalarımla sıkıntıya düşerek ama ideallerimden feragat etmeden çalıştım. Başarıların yanında çok büyük başarısızlıklar da yaşadım. Şunu bilmek lazım; başarılı bir yolda ilerlerken 'aman başarısızlıktan kaçayım' derseniz ister istemez başarıdan da uzaklaşılıyor. Başarısızlıktan korkmamak, başarısızlıktan öğrenmek lazım. Tabii insanın, ister başarılı ister başarısız dönemlerinde çok büyük desteğe ihtiyacı oluyor. Eşim bu konuda bütün bu yolu katetmemdeki en önemli desteğim." şeklinde konuştu.

Törenin ardından Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici'nın katılımıyla düzenlenen "Sabancı Üniversitesi: Dün, Bugün, Yarın" panelinde üniversitenin kuruluşu, bugüne geliş hikayesi ve gelecek vizyonu değerlendirildi.