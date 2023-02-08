Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin (MADKOM) bugün yaptığı toplantı sonucu, şu açıklama yapıldı:

* “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 8 Şubat tarihi için daha önce yapılan iptallere ilave olarak yüzde 10 oranında uçuş azaltması, 9 Şubat tarihi için daha önce yapılan iptallere ilaveler ile tüm gün için toplamda yüzde 50 oranında uçuş azaltması yapılacaktır.

* Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.” DHA