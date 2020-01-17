Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarıyıl hareketliliği!

Tatilin tadını İstanbul dışında ve yurt dışında çıkarmak isteyen aileler Sabiha Gökçen Havalimanında zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçen yolcular bilet işlemlerini yapmak için bankolara geldi. Bagaj ve check-in işlemlerini tamamlayan yolcular uçağa binmek üzere uçuş kapılarına yöneldi. Çocuklarıyla yarıyıl tatilinin tadını çıkarmak isteyen ailelerin bu yılki tercihi yurt içi olduğu öğrenildi.

TERCİH YURT İÇİ

Serdar Demir, “Yarıyıl tatili için geldik. Diyarbakır’a gideceğiz. Hem tatil amaçlı hem de aile ziyareti amaçlı” diye konuştu.

Demir’in oğlu Berat Demir ise karnesinin iyi olduğunu ifade etti. Kardeşi 5. Sınıf öğrencisi Duru Demir de, “Karnem çok iyiydi, takdir aldım. Tatilde kuzenlerimle ve akrabalarımla vakit geçirmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Nilüfer Yıldız da, “Yarıyıl tatili için geldik. Anneannelerinin yanında geçirecekler, onun için geldik. Karneleri hepsi çok iyi” dedi. DHA

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