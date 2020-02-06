Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasında 2 pilot şüpheli

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün saat 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Uçağın 2 pilotunun da soruşturma kapsamında “şüpheli” olduğu bilgisine ulaşıldı.

PİLOTLAR TEDAVİLERİNİN ARDINDAN İFADE VERECEK

Ayrıca, savcılığın pilotların kanında alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığın tespit edilmesi için, 2 pilottan kan örneği alınmasını istediği öğrenildi. Kazanın meydana geldiği pisti gören güvenlik kamerası görüntülerinin de istendiği öğrenilirken, pilotlar tedavilerinin ardından ifade verecek.

Şişli’deki Amerikan Hastanesi’ndeki yardımcı pilot F.P.’nin durumunun ağır olduğu, Kaptan Pilot M.A.’nın ise durumunun iyi olduğu ve Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı.

4 KİŞİ ‘TANIK’ OLARAK DİNLENİYOR

2 kule görevlisi ve 2 meydan çalışanı olmak üzere toplam 4 kişinin “tanık” sıfatıyla Pendik Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi’nde ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

PAS GEÇEN PİLOTLARIN BİLGİSİNE BAŞVURULACAK

Ayrıca savcılığın, pilotaj ve pist hatası olup olmadığı, uçağın piste iniş yaptığı sırada hava durumunun nasıl olduğu, kule ile yapılan görüşmeler konularını araştırıldığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan diğer pistteki iki uçağın neden pas geçtiği konusunda pilotların bilgisine başvurmak amacıyla ifadesi alınacağı öğrenildi.