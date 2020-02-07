Sabiha Gökçen’de geciken pist inşaatından İGA’nın ortakları çıktı!

Emre DEVECİ

İstanbul Sabiha Gökçen’deki önceki gün yaşanan kaza havalimanında ikinci pistin yıllardır neden tamamlanmadığı sorusunu tekrar gündeme taşırken, Sozcu.com.tr Sabiha Gökçen’de ikinci pist inşaatını yapan şirkete dair önemli bilgilere ulaştı.

İhalesi 7 Haziran 2016’da yapılan ikinci pist ikinci etap inşaatı, (Yeni Pist, Apron, Taksiyolları Yapımı İle Mevcut Pistin Yenilenmesi ve Üstyapı Grubu İşler) 14 ayda bitirilmesi taahhüt edilmesine rağmen 43 aydır bitirilemedi. Pistin inşaatını yapan şirketlerle İstanbul Havalimanı’nı rekor sürede tamamlayıp işletmeye başlayan şirketlerin aynı olduğu ortaya çıktı. Süreç şöyle işledi…

HAZİRAN AYINDA İHALE ALINDI ARALIK AYINDA TAŞERONU ODAYA KAYIT OLDU

Haziran 2016’da 21/b davet usulüyle yapılan 1 milyar 397 milyon 839 bin 963 TL maliyete sahip Sabiha Gökçen ikinci pist ikinci etap ihalesini Makyol İnşaat kazandı. Ticaret Sicil Gazetesi’nden derlediğimiz bilgilere göre, 20 Aralık 2016’da “A K A İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi” adıyla bir şirket kuruldu ve kuruluşundan kısa bir süre sonra Sabiha Gökçen’deki pist inşaatının alt yüklenicisi olarak bu şirket seçildi.

ŞİRKETİN AMACI: PİSTİ YAPMAK

Ticaret Sicil Gazetesi’nde A K A İnşaat’ın Ortaklığın Oluşturulma Amacı şöyle yer aldı: Sabiha Gökçen Havalimanı 2 Pist Ve Mütemmimleri II Etap İşleri (Yeni Pist, Apron, Taksiyolları Yapımı İle Mevcut Pistin Yenilenmesi ve Üstyapı Grubu İşler) Yapımı İşini Yapmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için ortaklık; işyeri açabilir, şantiyeler kurabilir, her türlü inşaat ve yapım faaliyetinde bulunabilir. Menkul ve Gayrimenkuller edinebilir, bunlara karşılık olarak teminat veya kefalet verebilir, gerekli gördüğü kurum ve kuruluşlar ile abonelik sözleşmesi imzalayabilir. Yukarıdaki amaçları gerçekleştirebilmek için gerekli gördüğü diğer tüm faaliyetleri yerine getirebilir. Ortaklığın Pilot Firması Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. dir.

CENGİZ VE KALYON FARKLI FİRMALARI İLE ORTAKLIKTA YER ALIYOR

Yani A K A İnşaat Sabiha Gökçen’in ikinci pistinin yapılması için kurulmuş bir şirket. Peki ya A K A İnşaat’ın kurucu ortakları kimler? Ortaklığın pilot firması Kalyon İnşaat. Projede yer alan ve aynı zamanda Kalyon ile birlikte İstanbul Havalimanı’nı da işleten Cengiz İnşaat, A K A’da Ahen Madencilik firması ile yer alıyor. Pist yapım işini ihale eden Makyol da alt yüklenici şirkette bağlı firması Atlas Madencilik ile yer alıyor.

YÖNETİMDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Peki şirketin yetkilileri kimler? Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Makyol Holding’den Savaş Çebi (Makyol’un kurucusu Saffet Çebi’nin oğlu), Kalyon İnşaat’tan Haluk Kalyoncu (Kalyon İnşaat’ın kurucusu Cemal Kalyoncu’nun oğlu) ve aynı zamanda Cengiz Holding İcra Kurulu üyesi Uğur Cengiz.

CENGİZ HOLDİNG GÖRÜŞ VERMEDİ

Konuya dair, A K A İnşaat’ın Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan telefon numarasını aradığımızda karşımıza Cengiz Holding çıktı. Cengiz Holding yetkilisinin, A K A İnşaat için verdiği telefon numarasını aradığımızda ise “telefonun A K A İnşaat’a ait olup olmadığı” sorusuna bile yanıt veremeyeceğini söyledi. Sozcu.com.tr’nin ulaştığı Cengiz Holding yetkilileri konu hakkında görüş bildirmedi.

BAKAN “PİST YORGUN” DEMİŞTİ

Sabiha Gökçen’de meydana gelen kazadan sadece iki gün önce Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen’le ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “İstanbul’un trafiği de giderek artıyor ancak Sabiha Gökçen’de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde gece hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor” ifadelerini kullanmıştı. “Dünyanın en büyük havalimanı” İstanbul Havalimanı’nı ise 42 ayda tamamlanmıştı.