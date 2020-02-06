Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı: 3 ölü, 180 yaralı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçak, dün akşam saat 18.19’da deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı.

30 metre yükseklikten yola düşen ve 50-60 metre sürüklenip savrulan uçak üçe bölündü. Parçalanma sonrası alev alan uçaktaki yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkabildi.

Uçak içinde mahsur kalan yolcuları 112, İtfaiye, AFAD ve HEAŞ ekipleri tahliye etti. Uçakta ikisi bebek 177 yolcu, iki pilot ve dört kabin görevlisi olduğu öğrenildi. Pegasus Havayolları, yolculardan 22’sinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulan kriz merkezinde sabaha karşı açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, üç kişinin hayatını kaybettiğini, 180 kişinin yaralandığını belirterek, şunları söyledi:

“Yaralılarımızdan dördünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir. Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır.”

Uçağın sert iniş yapması nedeniyle pistten çıktığı iddia edilirken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane’nin bugün saat 13.00’de kazayla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

KULE, İNİŞ ÖNCESİ PİLOTLARI UYARMIŞ: SİZDEN ÖNCEKİ UÇAK PAS GEÇTİ

Kule görevlilerinin pistten çıkan uçağın pilotlarına iniş incesi yaptığı ikazlar da ortaya çıktı.

Kule: Pist değişecek muhtemel. 2,4 pist olacak dinlemede kalın. Şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla. Malumat. Dinlemede kalın, arayacağım.

Kule: 87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti.

Kule: Sizden önceki trafik pas geçti.



UÇAKTAKİ YOLCU O ANLARI ANLATTI

Pistten çıkan uçakta bulunan Tayfun Erdem isimli bir yolcu, 45 dakikalık uçuşun yarısında türbülans yaşadıklarını belirterek, “Uçağın tekeri piste değdikten sonra bir anda havalandı, inişi yapamadı. Rüzgardan sonra dönüp geri geldi. Sonra tekrar inmeyi denedi ve bir anda savrulduk” dedi.

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