‘Sabır İsmail’in sabrı taştı, MHP’den istifa etti

Denizli’de iki dönem il genel meclisi üyeliği ve Kale Belediye Başkanlığı yapan, MHP’den milletvekili adayı da olan İsmail Yarımca, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Denizli’de yerel siyasetinin renkli yüzlerinden biri olan, belediye başkanlığı seçimlerinde ‘Başın düşerse dara Sabır İsmail’i ara’ sloganı ile oy toplayan Sabır İsmail, sabrının taştığını söyledi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyerek istifasını kamuoyuna açıklayan Yarımca, “Siyasi hayatım boyunca ülkücü hareket içinde yer aldım. Bir nefer olarak MHP içinde siyaset yapmaya devam ettim. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine, önemli bir karar almak zorunda kaldım. Başlıca olarak, MHP’nin Cumhur İttifakı içerisinde yer almasını ve siyaseti bugünkü çerçevede yapmaya devam etmesini en başından itibaren doğru bulmadım” diye konuştu.

‘YOLSUZLUK, İSRAF, KUTUPLAŞMA’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’ye uygun olmadığını savunan Yarımca, “İttifak sürecine baktığımda haklı olduğumu birçok konu ve olayda görme fırsatı yakaladım. AK Parti iktidarında yolsuzluklar, israf, adalet kavramının ortadan kalktığı, devlet kadrolarında liyakate yer verilmediği, bakanlıklar ve yerel yönetimlerde keyfi uygulamalara imza atıldığı, ihale kanunlarının hiçe sayıldığı, denetim ve Sayıştay raporlarının görmezden gelindiği ve benzeri birçok sıkıntı ülkemize, aziz milletimize reva görülmüştür. Milletimiz kutuplaştırılmış, ayrıştırılmıştır. Bu ortamı tasvip etmiyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sisteminin Türkiye’ye uygun olmadığını, tek adam rejimine dönüştüğünü üzülerek toplum olarak izledik. Bu da milletimize reva görüldü” dedi.

“BU DURUMU HALKA AÇIKLAYAMAZ HALE GELDİK”

Yarımca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Partimiz tek adam döneminin tüm olumsuzluklarına, yürüttüğü politika nedeniyle halkımız tarafından ortak görülmektedir. Bu büyük bir vebaldir. Ülkücü davaya inanmış, MHP’ye gönül vermiş dava arkadaşlarımız da bu durumu halkımıza açıklayamaz hale gelmiştir.

Genel Merkezin de bu aymazlığa sessiz kalması da şahsım nazarında bardağı taşıran en önemli unsurlardan olmuştur. MHP Genel Merkez yönetim kadrolarının da görevlerini layıkıyla yapmayıp, liyakatsizliği partimize kendi çıkarları doğrultusunda yayma çabalarını izler duruma geldik. Bu nedenlerle MHP üyeliğimden istifa ediyorum. İstifam mevcut duruma yönelik tepkimdir.”

“BABA OĞULA DÜŞMAN HALE GETİRİLİYOR”

Siyasete devam etmeyi düşünmediğini söyleyen Yarımca, “Çünkü gelinen noktada siyaset seviyesizleşti. Liderlerin, adayların söylemlerine bakıyorum, Türkiye, Türk Halkı bunları hak etmedi. Ortam o kadar çok gerildi, insanlar o kadar çok ayrıştırıldı ki; baba oğla, komşu komşuya, kardeş kardeşe düşman haline getiriliyor. Bunlar yanlış. Biz bu ülkede yaşayan milletiz. Seçimden sonra da yüz yüze bakacağız, karşı karşıya geleceğiz. Onun için bu ortamın gerilmesini yanlış buluyorum. Tepkimi dile getirerek istifa etmek istedim” dedi.

‘SABIR İSMAİL’İN SABRI KALMADI’

Gazetecilerin üzerinde isminin baş harfleri yazan yüzüğünü sorması üzerine ise, “Yüzüğümü damatlarıma hediye edeceğim, damatlar bunu satarlar da gemicikler mi alırlar ne ederler bilmiyorum. Artık onun takdirini onlara bırakıyorum” yanıtı verdi.

Gazetecilerin “Sabır İsmail’in sabrı kalmadı mı” sorusu üzerinde de “Evet sabır kalmadı. Sabrın sabrı taştı. Bu güne kadar gerçekten de sabır etmemiz bile çok zordu ama hep sineye çektik. Hep sabır sabır dedik. Ama sabır bir yere kadar. Sabır taştığı için bu noktaya geldik. Ama yine Allah hepimize bolca sabır versin diyorum. O kadar çok konuşulacak şey var ki; bu ülke bizim gidecek yerimiz yok. Başkaları yığınak yapmıştır başka yerlere gidebilir de bizim bir yere gidecek tarafımız yok” diye konuştu.