Sabrederken daha fazla yoksullaştılar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir” sözlerinin ardından asgari ücretliler, emekliler, memurlar ve gençlerin son yıllarda ekonomik durumlarında meydana gelen değişimi gösteren ‘sabır karnesi’ çıkarıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı karneye göre, durumlarının iyileşmesini yıllardır sabırla bekleyen milyonlarca genç, asgari ücretli, emekli ve memur umduğu iyileşmeyi göremediği gibi durumu daha da kötüye gitti. İşte Ağbaba’nın hazırladığı sabır karnesi:

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Yoklukta sabretmeleri öğütlenen kesimlerin başında gelen asgari ücretlilerin sayısı her geçen gün artarak 10 milyona dayandı. Türkiye, düşük ücrete mahkum edilen asgari ücretli sayısı itibarıyla Avrupa’da en başlarda yer alıyor. Maaşları 2 bin 500 liralık açlık sınırının bile altında kalan asgari ücretlinin ocak ayından bu yana maaşı ortalama 100 dolar eridi. Sabreden asgari ücretlilerin sofrasından sadece bu yılın ocak-eylül döneminde 483 paket makarna, 102 kilogram bulgur, 199 kilogram patates, 93 kilogram biber ve 72 kilogram mercimek eksildi. Bu 9 aylık dönemde asgari ücret kırmızı etin karşısında yüzde 29, tavuk eti karşısında yüzde 23, margarin karşısında yüzde 26 oranında değer kaybetti.

İKRAMİYE KAYBI

Hem açlığa hem de yoksulluğa karşı yıllardır sabreden emekliler de kaybetti. Yaklaşık yüzde 90’ı açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren emekliler gerçek hayatı yansıtmayan enflasyon oranlarındaki düşük zamlarla her geçen gün daha da yoksullaşırken bayram ikramiyelerini de büyük ölçüde kaybetti. 2018 yılının mayıs ayında bin lira olan bayram ikramiyesi eğer 2019 yılında (mayıstan mayısa) TÜFE kadar artırılmış olsaydı, emekliler iki bayramda biner lira değil bin 187’şer lira alacak, böylece ellerine 374 lira daha geçecekti. Aynı şekilde ikramiye bu yıl da yine TÜFE kadar artmış olsaydı ikramiye bin 322 liraya çıkacak, emeklinin eline 644 lira da bu yıl geçecekti. Bu artışlar yapılmadığı için sabreden emeklinin iki yıllık ikramiye kaybı bin 18 lira oldu.

İŞSİZ GENÇ SAYISI 5.8 MİLYON OLDU

Ne eğitimden ne de istihdamdan yararlanabilen gençlerin sayısı 5.8 milyona çıktı. Sabırla iş bekleyen gençlerden 1.2 milyonu 15-19 yaş, 2.2 milyonu 20-24 yaş, 2.4 milyonu da 25-29 yaş aralığında bulunuyor. 1 yıldan daha uzun süredir sabredip iş aradığı halde iş bulamayanların 135 bini 4 yıllık üniversite, yaklaşık 6 bini yüksek lisans, 162’si ise doktora mezunlarından oluşuyor.