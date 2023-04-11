Sabri Gülel: Antalyaspor’un uçan kuşa borcu var, elektrikler kesildi!

Süper Lig’de zor bir sezon geçiren ve kümede kalma mücadelesi veren Fraport TAV Antalyaspor’da sürpriz bir kararla Başkan Aziz Çetin görevinden istifa ederken, yerine başkanvekili olan Sabri Gülel oturdu.

2 yıldır Antalyaspor yönetiminde yer alan Sabri Gülel, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından dikkat çekecek açıklamalara imza attı ve Akdeniz ekibinin içinde bulunduğu borç sarmalını ilginç sözlerle ifade etti.

‘Yapmazlarsa çıkıp söyleyeceğiz’

Aziz Çetin döneminin ardından net ifadeler kullanan Sabri Gülel, kulübün borcunun 500 milyon TL seviyesini aştığını duyurdu. Kulübün finansal olarak çok zor bir durumda olduğuna dikkat çeken Gülel, “Bu şehrin yöneticilerinden kaynak istiyoruz. Göreve gelir gelmez iki proje komitesi kurduk, 5 saat toplantı yaptık. ‘Nereden kaynak sağlayabiliriz’ diye konuştuk. Beni kapıdan kovacaklar bacadan gireceğim. Yapmazlarsa çıkıp ‘Yapmıyorlar’ diyeceğiz. Kulübün uçan kuşa borcu var” ifadelerini kullandı.

‘Böyle bir şey olamaz’

Antalyaspor Kulübü’nün mali durumunu ortaya koymak için kendi ekibini görevlendiren ve çalışmaların devam ettiğini söyleyen Sabri Gülel, “Kulübün elektriği bile kesildi. Böyle bir şey olamaz” dedi.

Antalyaspor Kulübü Derneği’nden istifa etmedi

Antalyaspor A.Ş.’de 31 Mayıs 2021 yılında başkanlık koltuğuna oturan Aziz Çetin, daha sonra Antalyaspor Kulübü Derneği’nin de başkanı oldu. 14 Mart’ta Antalyaspor A.Ş.’den istifa etmesine karşın Antalyaspor Kulübü Derneği’ndeki görevine devam eden Çetin, bu anlamda bir ilki yaşattı. Akdeniz ekibinde daha önce Antalyaspor A.Ş.’den istifa eden başkanlar, Antalyaspor Kulübü Derneği’nden de istifa ediyordu.