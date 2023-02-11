Sacha Boey’e sürpriz teklif!

Galatasaraylı Sacha Boey’i İtalya, Almanya ve Fransa’dan scoutlar izliyor. Genç oyuncuya sarı-kırmızılılar, minimum 15 milyon Euro değer biçti. 22 yaşındaki Fransa doğumlu sağ bek, Dünya Kupası için Kamerun’dan gelen teklifi reddetmişti. Alt yaş kategorisinde formasını giydiği Fransa Milli Takımı’nı düşünen yıldız futbolcu, mart ayındaki milli arada davet bekliyor.

Boey için Belçika da harekete geçti. Boey’in büyükannesinin Belçikalı olduğu bilgisini alan yetkililer, G.Saraylı yıldıza milli takım çağrısında bulunacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Belçika ya da Fransa Milli Takımı adına oynaması halinde Sacha Boey’in değerini katlayacağını öngörüyor. Genç futbolcu bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev yaparken 2 asist kaydetti.