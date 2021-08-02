Sadece 22 taşıt için 27.6 milyon TL

Yangın söndürme uçağı alamayan iktidar, taşıta doymuyor. Dışişleri Bakanlığı’nın, yurtdışı teşkilatı için geçen yıl 22 taşıt alarak 27 milyon 666 bin 466 lira ödediği ortaya çıktı. Taşıtların 3’ü zırhlı otomobil, 8’i zırhlı jip, 2’si otomobil, 7’si arazi aracı, 2’si de minibüs.

ALI EKBER ERTÜRK

Yıllardır yangın söndürme uçaklarına kaynak ayrılmadığı yurdun dört bir yanını saran orman yangınlarıyla bir kez daha anlaşılırken, iktidarın sıra taşıt ve makam araçlarına gelince kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı. En son Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tasarruf tedbirleriyle birlikte bakanlıkların nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken, Dışişleri Bakanlığı’nın geçen yılki taşıt bilançosu dudak uçuklattı.

3’Ü ZIRHLI ARAÇ

Dışişleri Bakanlığı, yurtdışı teşkilatı için 2020’de 22 adet taşıt aldı. Bu taşıtlar için de 27 milyon 666 bin 466 lira ödendi. Alınan taşıtlar, 3’ü zırhlı otomobil, 8 zırhlı jip, 2 otomobil, 7 arazi aracı, 2 de minibüsten oluştu. Dışişleri’nin dış temsilciliklerinde envantere kayıtlı araç sayısı da bin 54’e yükseldi. Dışişleri Bakanlığı 2020 Faaliyet Raporu’nda, yurtdışı taşıtlarla ilgili şu bilgiler yer aldı:

– Bakanlık yurtdışı teşkilatı için 3 adet zırhlı binek otomobil, 8 adet zırhlı servis taşıtı (jip), 2 adet binek otomobil, 7 adet arazi binek (jip), 2 adet minibüs kotası verildi. Toplamda 22 adet taşıt 27 milyon 666 bin 466 TL bedelle satın alındı.

– 2020 yılı sonu itibarıyla dış temsilciliklerin envanterinde kayıtlı toplam taşıt sayısı bin 54 oldu. Bunların 203’ü binek, 3’ü kiralık binek, 172’si arazi binek (jip), 200’ü minibüs, 23’ü pikap, 62’si motosiklet, 197’si, zırhlı binek, 188’i zırhlı servis taşıtı (jip) ve 6’sı da diğer taşıtlardan oluştu.

YURTİÇİNDE DE ENVANTERİ ZENGİN

Dışişleri Bakanlığı sadece yurtdışında değil yurtiçinde de bonkör. Bakanlığın envanterinde 104 adet binek, 14 adet kiralık şoförlü binek, 2 adet zırhlı binek, 17 adet minibüs, 5 adet kamyonet, 2 adet panelvan kamyonet, 1 adet çift kabin kamyonet, 1 adet ambulans, 1 adet kamyon ve 5 adet otobüs olmak üzere toplam 152 adet taşıt bulunuyor.