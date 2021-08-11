Sadece AKP’lilerle deprem toplantısı düzenleyen vali: Spontane gelişen bir durum

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kentte yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla Elazığ Valiliği tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen toplantıya AKP’liler katılırken toplantıya davet edilmeyen muhalefet ise duruma tepki göstermişti. Tepkilere ilişkin konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, “Değerlendirme toplantısında, bir davet söz konusu değil. Spontane gelişen bir durum söz konusu” dedi.

EVREN DEMİRDAŞ

Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında geçtiğimiz günlerde deprem toplantısı yapılmış, toplantıya AKP il başkanı ve milletvekilleri, kurum müdürleri katılırken toplantıya davet edilmeyen muhalefet duruma tepki göstermişti.

Vali Erkaya Yırık, siyasi parti il başkanlarının gösterdiği tepkinin ardından, açıklamalarda bulundu. Yırık, toplantının yapılması için talimat verdiğini toplantıyı organize eden kişinin ise özel kalem müdürünün olduğunu söyledi.

“SPONTANE GELİŞEN BİR DURUM SÖZ KONUSU”

Hiçbir siyasiye davet göndermediği belirten Vali Erkaya Yırık, şu ifadeleri kullandı;

*Bazen bir olayın oluşu ile dışarıdan algılanışı arasında farklar oluyor. Değerlendirme toplantısında, bir davet söz konusu değil. Spontane gelişen bir durum söz konusu.

*Ben, ilin valisi olarak, bütün siyasilerin uzağında ve herkese eşit mesafede olan bir pozisyondayım. Dolayısıyla, benim herhangi bir yere kanalize olmuş bir tavrımı görmediler. Bundan sonra da göremezler. Ben, devletin ve cumhurbaşkanımızın temsilcisiyim.

*Dolayısıyla, herkese eşit mesafedeyim. Bu işler, öyle basit değil. İşte neymiş; ‘vali onu çağırmış’ Böyle bir şey asla söz konusu değil. Allah şahit, hiçbir kimseye, gelin diye bir davetim olmadı. Kamu görevlilerine talimatım oldu. Onu da, özel kalem müdürümüz gerçekleştirdi.

*Valiliğin toplantılarının organizasyonunu, özel kalem yapar. Gidip özel kalem müdürümüze de sorabilirsiniz. Sonuçta biz, kamu hizmeti veriyoruz. İnsanlarımızın mutluluğu için uğraşıyoruz.

*Bu nedenle, herkesin yardımcı olması lazım. Ama bakıyorum ki; gerçeklikle alakası olmayan şeyler konuşuluyor. Ama işin aslı öyle değil. Ben, ilin valisi olduğum için, her şeyi ulu orta konuşamam. Ortaya dökemem.

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