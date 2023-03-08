Sadece bir yıl sonra! Ortaya çıkan gerçek: Galatasaray 30 puan, Fenerbahçe 14…

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı – kırmızılılar bu hafta Gaziantep FK ile oynayacaktı, ancak, kırmızı-siyahlılar yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ligden çekilince Galatasaray, üç puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe ise, depremler nedeniyle lige verilen aranın ardından ertelenen Konyaspor ve ardından Kayserispor maçlarını oynadı. Sarı-lacivertliler, sahasında Konyaspor’u 4-0 ile geçerken, deplasmanda Kayserispor’u 2-1 ile geçti.

Beşiktaş da sahasında Ankaragücü’nü 2-1 ile geçerken, Trabzonspor ise sahasında Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu.

TRABZONSPOR 16 PUAN DAHA AZ TOPLADI

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, 2021/2022 sezonunda oynadığı 23 maçta 54 puan toplayan Trabzonspor bu sezon Süper Lig’de oynadığı 23 maçta 38 puanda kaldı.

Bordo-mavililer 23. hafta itibarıyla geçen sezonun 16 puan gerisinde kaldı.

BEŞİKTAŞ AZ DA OLSA İYİ

Beşiktaş, geçen sezonun ilk 23 haftasında 36 puan toplamıştı. Siyah – beyazlılar bu sezon ise 23 maçta 43 puan toplamayı başardı. Valerien Ismael’in ardından Şenol Güneş ile yola devam eden Beşiktaş, geçen sezondan yedi puan daha fazla topladı.

FENERBAHÇE’DEN BÜYÜK YÜKSELİŞ

Fenerbahçe, ikinci sırada bitirdiği 2021/2022 sezonunun ilk 23 haftasında 37 puan toplamıştı. Sarı – lacivertliler bu sezon ise, 23 haftada 51 puan topladı.

Sezon başında teknik direktörlüğe Jorge Jesus’u getiren Fenerbahçe, geçen sezondan 14 puan daha fazla toplayarak Portekizli teknik adamla kayda değer bir performans sergiledi.

GALATASARAY’DAN DEV FARK!

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Spor Toto Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, geçen sezon tarihinin en başarısız lig performanslarından birine imza atmıştı.

Sarı – kırmızılılar 2021/2022 sezonunun ilk 23 haftasında 27 puan toplamıştı. Galatasaray bu sezon oynadığı ilk 23 haftada ise, 57 puan kazanmayı başardı. Sezon başında kadroyu büyük bir oranda yenileyen sarı – kırmızılılar geçen sezondan 30 puan daha fazla topladı.

REKOR GELEBİLİR

Galatasaray bu sezon Okan Buruk yönetiminde ligde 13 maç üst üste kazanmayı başardı. Sarı – kırmızılılar gelecek hafta oynayacağı Kasımpaşa mücadelesini kazanması halinde Beşiktaş’ın 1959-1960 sezonundaki rekorunu kıracak.

Burak Özdemir – Fanatik.com.tr ÖZEL