Sadece Japonya’da karşılaşabileceğiniz bir kurum: istifa ajansı

Ömür boyunca kendini tek bir işe adama ve o işte ustalaşma, Japonya’nın en bilinen kültür ögelerinden biridir. Fakat son yıllarda bu durum değişmeye başladı. Japonya’da iş değiştirme oranları artarken istifa sürecinin psikolojik zorluklarıyla uğraşmak istemeyenler için yeni bir iş dalı olarak sizin yerinize istifa eden “istifa ajansları” günden güne artıyor.

Ayça ÇERKEZOĞLU

Sebebi ne olursa olsun istifa etmek birçok insan için çok zorlu bir süreç. Yapılan işe ya da kuruma duygusal bağ geliştirildiğinde ise insanlar kötü giden bir aşk ilişkisini bitirmek zorunda olduklarında verdikleri tepkileri bile gösterebiliyorlar. Kariyer koçlarının da önemle bahsettikleri gibi işe giriş gibi işten çıkış da sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç. Bu psikolojik yoğunlukla ya da işverenin geri dönme için ikna ihtimali ile baş etmek istemeyen çalışanlar için Japonya’da 300-450 dolar arasında hizmet veren istifa ajansları kuruluyor. Üstelik bu hizmeti birden fazla kez alırsanız her seferinde 90 dolar kadar da indirim alabiliyorsunuz.

2018 yılında yayınlanan bir rapora göre Japonya’da iş değiştirenlerin sayısı yedi yıl üst üste artarak 2017’de 3.11 milyona ulaşmış durumdaydı. Yine de, iş değiştiren Japon işçilerin sayısı o senelerde toplam iş gücünün yüzde 5’inden daha azını temsil ediyordu. Buna rağmen istifa ajanslarının yoğun talep gördüğü ve hedefledikleri kar oranlarıyla yıl kapanışı yaptıkları belirtiliyor.



Bu ajansların, “çaresiz çalışanları mevcut durumlarından kurtarmak” diye isimlendirdikleri bir misyonları bulunuyor. Dünya gelişip güncellenirken her gün yeni fırsatların ortaya çıktığını ve iş değiştirme fikrine genel olarak uzak olan Japon çalışanların istifa konusunda yaşadıkları zorlukları tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade ediyorlar.

İstifa ajansları temel olarak çalışanın yerine işveren ile görüşüp istifa süreçlerini baştan sona sürdürüyor. Japonya’nın iş kanunlarına göre, işten ayrılmak isteyen çalışanların iki hafta önceden haber vermeleri gerekiyor. Fakat Japon gelenekleri en az bir ay önceden haber vermeye ve yüz yüze bir toplantıda yöneticilere planlarını anlatmaya zorluyor. Bu görgü kuralları ayrıca resmi bir istifa mektubu ve ayrılan çalışanların son günlerinde çeşitli küçük hediyeler dağıtmaları, iş arkadaşlarına takdirlerini göstermeleri için çağrıda bulunan kurallardır. İstifa ajansları tam bu noktada bir nevi tampon görevi görerek patronlara bir işçiyi kaybettiklerini bildirdikten sonra, temel istekleri iletiyor, ancak olası kıdem tazminatı ödemeleri gibi karmaşık konulara karışmıyor. Çoğu zaman, eski çalışan ve eski şirket, istifa ajansı devreye girdikten sonra yalnızca posta yoluyla iletişim kuruyor.

Bu servisi ise genellikle 20-30 yaşlarındaki web site yöneticilerinden restoran şeflerine birçok sektörden çalışan kullanıyor. İşten ayrılma sebepleri ise işe uyumsuzluk ve yöneticiler ile anlaşmazlıklar odağında çeşitleniyor.

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