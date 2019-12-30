Sadr: ABD güçlerini Irak’tan çıkarmaya hazırım, safları birleştirelim

IŞİD’le savaşın başını çeken İran destekli Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin ABD’nin hava saldırılarının hedefi olması, Irak’ta birbiriyle uyuşmaz tarafların aynı telden seslerini yükseltmelerine neden oldu.

Pentagon’un Ketaib Hizbullah grubuna Irak ve Suriye’de 5 hava saldırısı açıklaması sonrası, daha önce protesto dalgaları nedeniyle istifasını sunmuş Irak Başbakanı’ndan Irak nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Şiilerin ruhani liderine ve son dönemde Suudi Arabistan ile yakınlaşan radikal Şii lidere dek her kesim ABD’ye karşı sesini yükseltmekte birleşti.

Iraklı Şiilerin en büyük dini merci Ali es Sistani, ABD’nin Ketaib Hizbullah grubuna ait üslere yönelik saldırılarını kınayarak, ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesini talep etti.

Sistani, resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamasında, ‘resmi Irak kuvvetlerine bağlı savaşçıların hedef alındığını’ belirtti.

ABD’nin bazı grupların yasadışı faaliyetlerini saldırıya gerekçe gösterdiğine işaret eden ruhani lider, “Bu yasadışı uygulamalarla ilgilenecek tek makam yalnızca resmi Irak makamlarıdır” vurgusu yaptı.

Irak resmi güçlerinin ülkedeki güvenlik tehditlerine karşı gereken önlemleri alacağını ve bu bahaneyle ülkenin iç işlerine karışılmaması gerektiğinin altını çizen Sistani, “Bölgesel ve uluslararası hesapları görmenin yeri Irak değildir” dedi.

ABD işgali döneminde tek önemli Şii direnişini sergileyen ama sonrasında daha karmaşık bir yol benimseyen radikal lider Mukteda Sadr da Sistani’nin ardından açıklama yaptı.

Son dönemde ters düştüğü İran destekli Iraklı Şii milis gruplara da seslenen Sadr, ABD’nin Irak’taki askeri varlığını siyasi ve yasal yollardan sona erdirme çağrısı yaptı.

Bunun işe yaramaması halinde Şii milis gruplarla işbirliği içinde başka eylemlerde bulunacağını söyleyen Sadr, şu paylaşımda bulundu:

“(İran ile ABD arasındaki) Çekişmenin Irak üzerinden yapılmasına izin vermeyeceğiz. İşgalcileri (ABD askerleri) ülkeden siyasi ve hukuki yollarla çıkarmaya hazırım. İşgal güçlerinin en kısa zamanda ülkeden çıkarılmaları için safları birleştirin. Eğer çıkmazlarsa da sizinle birlikte onları çıkarmak için başka tutumumuz olacak.”

Dün ABD saldırısına karşı ilk açıklamasında bunun Irak’ın egemenliğine ve Haşdi Şabi’ye karşı yapıldığını belirten radikal Şii lider, Şii milislere Irak’a saldırılmasını haklı çıkarmak için kullanılacak ‘sorumsuz eylemlerden’ kaçınmaları çağrısı yapmıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de “Haşd Şabi’ye saldırı, Irak’ın ulusal egemenliğine saldırıdır” vurgusu yaptı.

“Irak silahlı kuvvetlerine ABD saldırısı, tehlikeli sonuçları olacak kabul edilemez, kötü niyetli bir tecavüzdür” açıklamasını yayımlayan Abdulmehdi, ardından bir açıklama daha yapıp Ketaib Hizbullah’ı vuran ABD uçaklarının Irak içinden havalanmadığını duyurdu.

Irak Milli Güvenlik Kurulu, ABD’nin Haşd Şabi’ye saldırısının ardından uluslararası koalisyonla işbirliğini gözden geçirdiklerini açıkladı.