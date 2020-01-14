Sadr’dan ABD’nin Irak’tan çıkması için ‘milyonluk yürüyüş’ çağrısı

Bağdat’ta İranlı komutan Kasım Süleymani ve Iraklı milis gücü Haşdi Şabi Komutanı Mehdi Mühendis’e suikast düzenleyan ABD’nin varlığına Irak’taki tepki tavan yaparken, önemli Şii siyasi figür Mukteda Sadr’dan protesto çağrısı geldi.

Suikast sonrası ABD güçlerini Irak’tan çıkarmaya ve bunun için Haşdi Şabi gruparıyla birlikte çalışmaya hazır olduğundan söz etmiş olan Sadr, bu kez sosyal medyada ABD’nin varlığını ve ihlallerini protesto için bir milyon katılımlı yürüyüş çağrısı paylaştı:

“Allah’ın askerleri, ulusun askerleri Amerika’nın varlığını ve ihlallerini kınamak için bir milyon insan yürüyüşüne gidin.”

“Irak’ın toprağı, hava sahası, egemenliği, işgal güçleri tarafından ihlal edilip çiğnendi.”

Sadr, bu gövde gösterinin ardından siyasi olarak mecliste de farklı bir tutum izleyeceklerini kaydetti.

Ancak Şii lider, gösterinin düzenlenme tarihine dair bilgi vermedi.

Haşd Şabi gruplarından Nuceba Hareketi’nin Genel Sekreteri Ekrem Ka’abi de “Sadr’ın Amerikan güçlerinin varlığını reddetmek için milyonluk gösteri yapılması çağrısını destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

#Iraq

Moqtada al-Sadr coordinating with other Iraqi groups the preparation to stand against the #US forces if they reject the will o the people, the parliament and the government to withdraw from the country. pic.twitter.com/lwchdRZaEy — Elijah J. Magnier (@ejmalrai) January 13, 2020

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