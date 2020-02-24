Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Ece Erken’in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ece Erken sevgilisi olduğu iddia edilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüntülendi. Ünlü sunucunun sevenleri de Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun hayat hikayesini merak ediyor. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
180 doğumlu Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında merak edilenler…
ŞAFAK MAHMUT YAZICIOĞLU KİMDİR?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.