Şafak vakti düğmeye basıldı: 7 gözaltı

Yazan:
Alaturka Online
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Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt güdümünde provokatif eylemlerde bulunduğu ve kent merkezinde bazı vatandaşları dövüp, mallarına zarar verdiği iddia edilen 8 kişiyi belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti 8 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlere giren ekipler, şüphelilerden 7’sini gözaltına aldı, adresinde bulunamayan biri kişi ise aranıyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

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